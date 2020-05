Scontro tra bici e pedone, donna finisce a terra e in ospedale

Scontro tra bici e pedone a Parabiago: è successo questo pomeriggio in via Santa Maria. La ciclista è stata portata in ospedale.

Scontro tra bici e pedone

Era in sella alla sua bici, poi lo scontro con una persona che si trovava lungo la strada. E’ quello che è accaduto questo pomeriggio, sabato 30 maggio 2020, intorno alle 17.30 in via Santa Maria, nel tratto che passa sopra il Canale Villoresi. Non si conoscono con esattezza i contorni della vicenda, sta di fatto che la donna in bici è poi finita a terra. Sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce Rossa e la Polizia Locale: dopo le prime cure, la ciclista, una 54enne, è stata trasportata in codice giallo alla Mater Domini di Castellanza.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE