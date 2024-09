Scontro tra bici e monopattino, morto un 36enne

Scontro tra bici e monopattino lungo la Saronnese a Rescaldina: morto un 36enne.

Scontro tra bici e monopattino, un morto

Tragedia lungo la Saronnese la sera di ieri, giovedì 5 settembre 2024, a Rescaldina. Intorno alle 21.25 si è verificato un violento scontro tra una bici e un monopattino che stavano viaggiando lungo la provinciale in direzione Saronno. Le cause sono ancora da chiarire con esattezza (dalle prime ricostruzioni parrebbe che il monopattino sopraggiungesse da dietro tentando di sorpassare la bici ma gli è finito addosso, battendo la testa) le condizioni del giovane sul monopattino - residente molto probabilmente a Rescaldina - sono subito parse molto gravi.

I soccorsi e il dramma

Sul posto, in codice rosso, sono arrivate l'ambulanza dell'Sos Uboldo e un'altra della Croce azzurra Rovello, insieme all'automedica dell'ospedale a una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano. Il giovane che si trovava sul monopattino - che al momento dell'incidente era senza documenti - è stato portato in codice rosso all'ospedale di Legnano ma non ce l'ha fatta.