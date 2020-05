Scontro tra automobile e moto a Inveruno: sul posto anche l’elisoccorso

Scontro tra automobile e moto a Inveruno: l'incidente è avvenuto in via Magenta poco dopo le 14. Due le persone coinvolte: un ragazzo di 20 anni ed un 45enne. Sul posto non solo l'ambulanza della Croce Bianca di Magenta ma anche l'elisoccorso. Il centauro è stato portato in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. A supporto gli agenti di Polizia locale di Inveruno.