Scontro tra auto in Tangenziale Est: morto un 20enne, gravissimi altri tre giovani

Tragedia in Tangenziale Est, scontro tra auto: morto un 20enne, gravissimi altri tre giovani. L'incidente è avvenuto questa mattina, sulla A51: una delle macchine coinvolte è uscita fuori strada.

Incidente in Tangenziale Est: un morto e diversi feriti

La chiamata al 112 è partita attorno alle 4.45, poi l'arrivo sul posto di sette mezzi del 118 (tra ambulanze e automediche) e della Polizia Stradale. Ma la corsa disperata in ospedale per uno dei giovani si è dimostrata vana: il decesso è stato constatato subito dopo che il ragazzo è giunto al Pronto soccorso del vicino San Raffaele. Il dramma è avvenuto nel tratto di Tangenziale nei pressi dell'area di servizio di Cascina Gobba. Due veicoli si sarebbero tamponati e a seguito della carambola uno di questi sarebbe uscito fuori strada. Su quest'ultima auto c'era proprio il 20enne che ha perso la vita e altri tre giovani: uno sarebbe in coma, mentre le condizioni degli altri due sarebbero sempre gravi, ma meno delicate. Sono stati dirottati rispettivamente al Niguarda e al Fatebenefratelli di Milano e al San Gerardo di Monza.

La mobilitazione dei soccorsi

Dopo l'allerta, la Centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha fatto convogliare in Tangenziale Est anche i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Milano, che hanno lavorato a lungo per estrarre dall'abitacolo i giovani che viaggiavano sul veicolo uscito di carreggiata. Le condizioni degli occupanti dell'altra auto non sarebbero preoccupanti per fortuna.