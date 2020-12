Scontro tra auto, ferita anche una bambina di 8 anni SIRENE DI NOTTE

Scontro tra auto a Rho, coinvolta anche una bambina di 8 anni. Poi malore e infortunio. Notte di lavoro per i soccorritori.

Soccorritori in azione per un infortunio sportivo a Buscate: erano le 19.59 di ieri sera quando una 18enne si è fatta male mentre si trovava nella struttura sportiva di via Vittorio Veneto. E’ stata trasportata in ospedale in codice giallo.

Malore a Cerro Maggiore: è successo questa mattina. A non sentirsi bene, intorno alle 7, è stata una 92enne che si trovava in una struttura di Piazza Concordia: sul posto l’ambulanza della Croce Rossa che l’ha poi condotta, in codice verde, all’ospedale.

Incidente sulle strade di Rho: erano circa le 20.30 in via Di Giacomo quando due auto, per motivi ancora da accertare, si sono scontrate. Quattro le persone rimaste coinvolte: una bambina di 8 anni, un 22enne e un uomo e una donna di 1 anni. Sul posto è intervenuta l’ambulanza di RhoSoccorso, per tutti trasporto all’ospedale cittadino in codice verde. Sul posto anche i Carabinieri.

