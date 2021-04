Scontro tra auto e moto: Varesina in tilt

Violento scontro tra un’auto e una moto: l’allarme è scattato in codice rosso e sul posto è giunto anche l’elisoccorso. Al momento si segnala traffico in tilt lungo la Varesina

Violento scontro tra due mezzi sulla Varesina

L’incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 16.15 lungo la Strada statale 233, la Varesina, nel territorio di Bollate, ma al confine con Arese. Secondo una prima ricostruzione dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza lo scontro ha interessato una autovettura e una moto. Il motociclista per evitare una macchina ferma ha frenato con vigore ed è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Nella caduta si è slacciato il casco e l’uomo è finito sotto una macchina che proveniva dal verso contrario. Uno scontro violento tanto che l’allarme è scattato in codice rosso e sul posto, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Rho, sono arrivati un’ambulanza della Misericordia di Arese, un’automedica e l’elisoccorso partito da Milano.

L’attenzione dei soccorritori si è concentrata sul centauro 67enne, le cui condizioni sono serie: dopo avergli praticato le prime cure direttamente sul posto, l’uomo è stato caricato in ambulanza per il trasporto in ospedale

Il traffico è in tilt

L’incidente ha provocato immediate ripercussioni sulla Statale che collega Milano a Varese. Il traffico sulla Varesina è al momento bloccato