Scontro tra auto e moto: morto un 63enne

Scontro tra auto e moto a Vigano, frazione di Gaggiano, oggi, lunedì 24 aprile 2023, intorno alle 18 in via Europa.

Scontro mortale tra auto e moto

Erano circa le 18 di oggi, lunedì 24 aprile, quando i soccorsi e le Forze dell'ordine sono state allertate per un gravissimo incidente in via Europa a Vigano, frazione di Gaggiano.

Sul posto, in codice rosso, un elisoccorso, un'ambulanza e l'automedica. Tre le persone che sarebbero rimaste coinvolte, tra loro un uomo di 63 anni: il motociclista.

I soccorsi

Purtoppo i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del centauro, che risulta essere di Corsico. Gli agenti della Polizia Locale sono giunti per ricostruire la dinamica dell'incidente.