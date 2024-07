Scontro tra auto e moto sull'ex Statale 11, coinvolti due giovani

Nuovo incidente stradale sull'ex Statale 11, questa volta nel tratto che attraversa l'abitato di Sedriano. Poco dopo le nove di sera di giovedì 4 luglio è infatti avvenuto uno scontro tra un'auto e una moto che ha coinvolto due ragazzi di 23 e 24 anni.

Scontro tra auto e moto sull'ex Statale 11

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, tra i quali un'ambulanza della Croce Verde Nord Ovest e una della Croce Bianca di Sedriano, che hanno subito assistito i due giovani. Allertata anche una pattuglia dei Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso.

Stando a quanto riportato dalle Forze dell'Ordine, l'automobilista, classe 2000, è stato trasportato all'ospedale Fornaroli di Magenta in codice verde mentre il conducente del motoveicolo, classe 1999, in codice giallo all'ospedale San Carlo di Milano. Al momento è ancora in corso di accertamento l'effettiva dinamica dell'incidente. Fortunatamente nessuna delle due persone coinvolte è rimasta ferita in maniera grave.