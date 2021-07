Scontro tra auto e moto: elisoccorso a Dairago.

Aggiornamento delle 18.20

L'uomo è stato poi portato in ospedale in codice giallo dall'ambulanza della Croce rossa di Legnano.

Scontro tra auto e moto: elisoccorso sul posto

Elisoccorso, ambulanza della Croce rossa di Legnano e automedica. Sono questi i soccorritori intervenuti a sirene spiegate e in codice rosso questo pomeriggio, lunedì 12 luglio, intorno alle 17.30, lungo via Circonvallazione a Dairago, per soccorrere un 39enne.

L'uomo è stato infatti protagonista di un incidente tra auto e moto.

Allertati anche i Carabinieri di Legnano.