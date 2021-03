Scontro tra auto e moto: centauro finisce in ospedale

Scontro tra auto e moto lungo via Rho a Lainate: centauro finisce in ospedale.

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 31 marzo, un’auto proveniente dall’autostrada e una moto proveniente da via Mascagni, si sono scontrate lungo via Rho.

Nel sinistro è rimasto ferito il centauro, un uomo di 60 anni che, soccorso dall’ambulanza, dopo qualche accertamento sul posto è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

Sul posto anche la Polizia locale che ha consentito ai soccorritori di prestare aiuto all’uomo e ha diretto il traffico.