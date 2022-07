Scontro tra auto e moto, arriva l'elisoccorso

Uno scontro violento tra un'auto e una moto che ha fatto scattare l'allarme in codice rosso tanto che sul posto, oltre a due ambulanze, è arrivato anche l'elisoccorso

Lo scontro tra auto e moto

L'incidente è avvenuto pochi istanti prima delle 15.30 lungo via Lombardia a Gaggiano, nei pressi del cimitero del paese. Lo scontro, dalla dinamica ancora incerta e sulla quale sta indagando la Polizia Locale Consorzio Fontanili, ha interessato una vettura e una moto e ad avere la peggio è stato il centauro di 60 anni. L'allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono arrivate due ambulanze e l'elisoccorso partito da Milano. L'attenzione dei soccorritori si è concentrata immediatamente sul 60enne che è stato immediatamente caricato in ambulanza. Fortunatamente, con il passare dei minuti, il suo quadro clinico è migliorato, anche se l'uomo verrà lo stesso portato in ospedale