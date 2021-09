Scontro tra auto e moto a Rosate: grave 69enne

Brutto scontro tra auto e moto in via Garibaldi a Rosate: soccorsi per un uomo di 69 anni

Brutto scontro tra auto e moto a Rosate nella mattinata di oggi, venerdì 24 settembre: l'impatto è avvenuto poco dopo le 10 in via Garibaldi, nell'abitato del paese. Le conseguenze peggiori per l'uomo di 69 anni a bordo della motocicletta, soccorso dal personale dell'automedica e di Ambulanza Bubbiano. Inizialmente gravi erano apparse le sue condizioni, con l'intervento dei soccorritori in codice rosso come riportato da Areu. Per fortuna si è presto potuto appurare che l'uomo non è in pericolo di vita. E' stato portato al San Matteo di Pavia.