Scontro tra auto e moto in via padre Giovanni Ceriani a Corbetta.

Scontro tra auto e moto: 66enne in ospedale

Questa mattina, venerdì 2 aprile, intorno alle 9, un uomo di 66 anni è rimasto coinvolto in un incidente, tra auto e moto, lungo via padre Giovanni Ceriani a Corbetta.

Sul posto sono intervenute, a sirene spiegate, l’ambulanza della Croce bianca di Sedriano e un’automedica.

L’uomo, dopo alcuni accertamenti sul posto, è stato trasportato in codice giallo in ospedale.