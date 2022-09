Scontro tra auto e moto: 16enne finisce in ospedale

Incidente fra un'auto e una moto lungo via Liguria a Legnano intorno alle 12.30: ad avere la peggio una sedicenne trasportata in codice giallo in ospedale.

Scontro tra auto e moto

Incidente all'ora di pranzo fra un'automobilista e una ragazza in scooter. Ad avere la peggio la sedicenne che è stata soccorsa in codice giallo e trasportata all'ospedale di Busto Arsizio. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di Polizia Locale di Legnano per gestire il traffico e effettuare i primi rilievi sul luogo del sinistro.