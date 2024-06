Scontro tra auto e furgone, la vettura si ribalta

Scontro tra due auto a Rescaldina: una finisce ribaltata.

Scontro tra due auto, una finisce ribaltata

Una serata di grande paura quella che si è vissuta a Rescaldina. Tutto è successo intorno alle 22.30 di ieri, giovedì 27 giugno 2024. Due mezzi, per la precisione un'auto e un furgone - per motivi ancora da accertare - si sono scontrati mentre percorrevano via Della Repubblica. Dopo l'impatto, la vettura è finita ribaltata. Sul furgone vi era un 45enne di Busto Arsizio, sulla vettura un 25enne di Rescaldina.

I soccorsi

Sul posto sono arrivate le ambulanza dell'Sos Uboldo e dell'Sos Mozzate insieme all'automedica, ai Carabinieri e ai Vigili del fuoco, questi ultimi hanno estratto il ragazzo. Il conducente del furgone è stato portato in codice verde alla Mater Domini, quello della vettura in giallo all'ospedale di Legnano.