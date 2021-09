Incidente tra un furgone ed un'automobile in via Luigi Cadorna a Legnano, alle 15,30 di oggi, 16 settembre. Segnalati due minori coinvolti.

Scontro tra auto e furgone: coinvolti due minori

Lo schianto all'incrocio tra via Colli S. Erasmo e via Cadorna da dove proveniva l'auto. Tre le persone che il portale del 118 segnala rimaste coinvolte anche i due figli minori del conducente della macchina, uno di 12 e l'atra di 14 anni, che comunque non hanno necessitato del trasporto in ospedale. Probabilmente una mancata precedenza, gli agenti della Polizia locale di Legnano hanno registrato le versioni dei due guidatori, sono in corso le verifiche.

I soccorsi

Nei primi minuti dopo l'incidente, il portale del 118 ha segnalato l'intervento dei soccorsi in codice rosso, quello più grave. Verificato poi sul posto e confermato dall'aggiornamento del portale del 118, in realtà l'incidente è stato meno grave di quanto sembrato inizialmente e le persone coinvolte, specialmente i due minori, sono stati soccorsi sul posto e non è stato necessario il trasporto in ospedale da parte dell'ambulanza della Croce rossa di Legnano, intervenuta sul luogo dell'incidente.