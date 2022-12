Scontro tra auto e camper: giovane perde la vita

Incidente fatale a Morimondo nel pomeriggio di oggi, sabato 24 dicembre, quando un giovane di 28 anni ha perso la vita e un'altra persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale a Pavia. Lo scontro tra un'auto e un camper. Sul posto due ambulanze e una pattuglia dei Carabinieri. Quest'ultimi saranno chiamati a ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Lo schianto sulla Statale 526: un morto e due feriti

L'epilogo più tragico per l'incidente tra un'auto e un camper avvenuto nel primo pomeriggio di questa Vigilia di Natale a Morimondo sulla Strada statale 526. Un giovane di 28 anni ha infatti perso la vita dopo essere rimasto coinvolto nell'impatto. Ad essere soccorso è stato anche un uomo di 73 anni che prima ha ricevuto tutte le cure necessarie e poi è stato trasportato in ospedale a Pavia in codice giallo.

L'intervento dei sanitari

Sul posto, in codice rosso, si erano portate due ambulanze e un'automedica. Le medicazioni dei paramedici sono andate avanti per alcuni minuti, terminati i quali quest'ultimi non hanno potuto che constatare il decesso del ragazzo che era alla guida dell'automobile.

Allertati i Carabinieri; da chiarire le cause

Allertati i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e i Vigili del Fuoco. I militari saranno chiamati a ricostruire la dinamica esatta dello schianto fatale.