Scontro tra un’auto e una moto: arrivano i soccorsi

Scontro tra un’auto e una moto: è quanto successo oggi, sabato 24 aprile 2021, intorno alle 15.30 in via Beata Vergine ad Arconate.

Aggiornamento delle 16.15

La persona rimasta coinvolta nell’incidente è un ragazzo di 24 anni. Per fortuna, nonostante lo scontro e il volo fatto lungo la strada, sta bene e i soccorritori della Croce Bianca di Magenta lo hanno trasportato in ospedale in codice verde. La moto invece è andata completamente distrutta.

Scontro tra un’auto e una moto: ambulanza sul posto

Subito è partita la chiamata ai soccorsi e in via Beata Vergine ad Arconate è giunta un’ambulanza della Croce Bianca di Magenta in codice giallo. La paura era che il centauro potesse essere in gravi condizioni. A rimanere coinvolta una persona. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano per chiarire le dinamiche dell’incidente. Sul posto sono giunti anche gli agenti del Comando di Polizia Locale di Arconate.