Scontro in Tangenziale Ovest: auto si ribalta, due persone in ospedale

Tamponamento in Tangenziale Ovest all'altezza di Cusago poco dopo le 14 di oggi, 11 aprile: ad avere la peggio due persone che si trovavano a bordo di un'auto che si è ribaltata.

Scontro in Tangenziale: due persone in ospedale

Sono finiti in ospedale all'Humanitas di Rozzano due uomini classe 1953 e 1998, che nel pomeriggio di oggi, nel tratto di Tangenziale fra l'uscita di Cusago e quella di Lorenteggio, si sono ribaltati con la loro auto: per cause ancora da accertare si sono scontrati con un camion alimentato a Gpl in direzione Sud.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, due ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso: i due uomini sono stati estratti dalle macchine e trasportati in codice verde all'humanitas di Rozzano.