Scontro in autostrada: tre coinvolti

Scontro sull’autostrada A8 Milano-Varese, nei pressi dell’uscita di Lainate: sono tre le persone coinvolte.

Scontro in autostrada: arrivano i soccorsi

L’incidente è avvenuto poco prima delle 9 di oggi, sabato 21 novembre 2020, nei pressi dell’area servizio Villoresi (uscita Lainate) lungo l’A8 Milano-Varese. A rimanere coinvolte 3 persone, ma per fortuna non dovrebbero essere gravi. Sul posto, in codice giallo, un’ambulanza, che sta prestando aiuto proprio in questi minuti. Si segnalano possibili code e rallentamenti.

