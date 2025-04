Scontro frontale tra un'auto e una moto: morto centauro di 67 anni

Tragico incidente nel pomeriggio di ieri, giovedì 10 aprile, a Taino (in pr0vincia di Varese). Il bilancio è di un morto.

Incidente frontale a Taino: morto un motociclista di Inveruno

Erano passate da poco le 15.30 quando la Kawasaki 650 in sella alla quale Massimo Rondena, 67enne di Inveruno, stava percorrendo via Milano si è scontrata con una Ford Ka condotta da un uomo di 50 anni. L'impatto è stato violentissimo e il motociclista è stato sbalzato sull'asfalto a oltre 20 metri distanza. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza e l'automedica ed è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso.

Il 67enne è stato elitrasportato all'ospedale ma non ce l'ha fatta

Le condizioni di Rondena sono apparse subito gravissime: in arresto cardiocircolatorio, è stato subito sottoposto a manovre di rianimazione ed è stato elitrasportato in codice rosso all'Ospedale di Circolo di Varese, ma nonostante il prodigarsi dei medici il suo cuore ha cessato di battare poco dopo.

Praticamente illeso l'uomo che si trovava alla guida dell'auto

Il 50enne che si trovava al volante dell'utilitaria è rimasto praticamente illeso: non è stato portato in ospedale ma solo medicato sul posto. A effettuare i rilievi per accertare la dinamica dell'accaduto sono stati i Carabinieri. I mezzi coinvolti nell'incidente sono stati posti sotto sequestro.