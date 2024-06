Scontro frontale tra due auto a Cusago

L’incidente è avvenuto questa mattina, martedì 25 giugno 2024 all’alba. Erano da poco trascorse del 6 quando due auto si sono scontrate frontalmente in via Giuseppe di Vittorio la sp 114 a Cusago.

Disagi sul traffico

Le cause dell’incidente sono al vaglio dei Carabinieri della compagnia di Corsico che sono intervenuti per effettuare i rilievi e regolare il traffico che a quell’ora comincia ad intensificarsi in direzione del capoluogo lombardo.

Tre feriti in ospedale

Sul luogo dell’incidente sono state inviate in codice rosso tre ambulanze, un’auto medica e i vigili del fuoco di Milano. Tre i feriti che sono stati trasportati in ospedale tutti in codice giallo. Un uomo di 46 anni passeggero di un’auto al Policlinico di Milano per un trauma al torace. I due conducenti, due uomini rispettivamente di 47 e 51 anni, sono stati accompagnati entrambi in ambulanza all’Humanitas di Rozzano per un trauma al torace e all’arto inferiore e il 51enne per un trauma al torace e al volto. Non sono in pericolo di vita.