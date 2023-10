Scontro fra un'auto e una moto: 60enne finisce in ospedale

Incidente questo pomeriggio, 4 ottobre, in via Leopardi a Rho: coinvolta un'auto e una moto. 60enne finisce in ospedale.

Scontro fra un'auto e una moto: 60enne in ospedale

Incidente questo pomeriggio intorno alle 16.30 fra un'auto e una moto in via Leopardi. Sul posto sono arrivati un'automedica e un'ambulanza, oltre alla Polizia Locale. Il motociclista, dopo le prime valutazioni sul posto, è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

Polizia Locale sul posto per deviare il traffico nei pressi della rotonda.