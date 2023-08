Scontro fra un'auto e una moto: 30enne in gravissime condizioni

Si trova in gravissimi condizioni il trentenne che verso le 14 di oggi, 17 agosto, ha avuto un incidente a Legnano. E' stato trasportato in codice rosso a Legnano.

Scontro tra auto e moto: 30enne in gravissime condizioni

E' stato trasportato in codice rosso il 30enne che ha avuto un incidente in via Spallanzani a Legnano poco dopo le 14. Sul posto è arrivata un'ambulanza e un'automedica che hanno prima stabilizzato il motociclista e successivamente lo hanno trasportato in ospedale.

Il trentenne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Legnano.