Scontro fra tre auto a Legnano: coinvolta anche la volante della Polizia di Stato

Scontro tra tre auto quest'oggi, sabato 3 giugno, in corso Sempione a Legnano. Coinvolta anche la volante della Polizia di Stato. Due persone, una donna e un poliziotto, sono rimaste ferite lievemente e sono state trasportate all'ospedale di Castellanza.

Incidente in corso Sempione

L'incidente si è verificato intorno alle 10.30 di oggi, sabato 3 giugno, in corso Sempione e ha coinvolto tre veicoli, compresa una volante della Polizia di Stato. L'impatto ha causato il ferimento, in modo lieve, di due persone. Si tratta di un poliziotto di 32 anni e una donna di 62. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale Mater Domini di Castellanza per accertamenti.

Soccorsi e rilievi

Sul posto è giunta un'ambulanza della Croce Rossa di Legnano insieme alla Polizia Locale. I vigili stanno effettuando tutti i rilievi preziosi che serviranno poi a stabilire con esattezza la dinamica del sinistro. Tanti i curiosi che hanno assistito alle operazioni di soccorso.