Scontro fra due auto, sul posto arriva l'elisoccorso

Codice rosso

L'incidente è avvenuto oggi, 12 gennaio 2022, in via Turbigo a Castano Primo.

Grave incidente poco prima delle 10 in via per Turbigo a Castano Primo oggi, 12 gennaio 2022. Sul posto anche l'elisoccorso.

I soccorsi in codice rosso

Scontro fra due auto lungo la via per Turbigo a Castano Primo: sul posto si è portata un'ambulanza in codice rosso e anche l'elisoccorso. Ancora da accertare le cause dell'incidente fra i due mezzi: coinvolto in gravi condizioni un uomo di 50 anni. Presenti anche i Carabinieri di Legnano e i Vigili del fuoco di Milano.

Incrocio spesso al centro della cronaca

L'incidente è avvenuto ad un incrocio dove spesso si verificano sinistri anche gravi. Sul posto anche la Polizia Locale che sta gestendo il traffico lungo la strada. L'uomo è stato trasportato in ospedale in elisoccorso in codice giallo.