Scontro fra due auto: finiscono in ospedale in codice rosso

Incidente fra due auto ieri sera, 23 ottobre, lungo la statale 494 all'altezza di Albairate: i coinvolti sono stati soccorsi in codice rosso e trasportati in ospedale.

Il trasporto in ospedale in codice rosso

Erano da poco passate le 19 quando il 118 è stato allertato per un sinistro avvenuto lungo la statale 494: coinvolte due automobili e due persone di 28 e 32 anni. Sul posto si sono portate due ambulanze e un'automedica in codice rosso. Presenti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della stazione di Abbiategrasso. Dopo le prima cure portate sul posto i due feriti sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale San Carlo di Milano e in codice giallo al Niguarda. Il 32enne ha subito lesioni agli arti inferiori, torace, cranio, ed è stato portato in rosso al San Carlo in pericolo di vita.

Ancora da chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Nella mappa il punto in cui è avvenuto il sinistro: