Scontro fra auto: 40enne finisce in ospedale

Scontro questa mattina, 30 giugno 2022, prima delle sette fra due auto a Villa Cortese: ad avere la peggio un uomo di 40 anni che è stato trasportato in codice giallo a Legnano.

Sconto fra auto a Villa Cortese

Erano le 6.30 circa di oggi, 30 giugno 2022, quando il personale del 118 è stato allertato per un incidente in via Pietro Micca a Villa Cortese. Ad avere la peggio un uomo di 40anni: sull'altra auto una donna di 27. L'auto dell'uomo stava svoltando quando è stata colpita dell'altra autovettura.

Il 40enne è stato trasportato dalla Croce rossa di Legnano in codice giallo proprio a Legnano. La 27enne è stata invece trasportata per accertamenti all'ospedale di Busto.