Scontro con un mezzo pesante, paura sulla provinciale

Un brutto incidente nella tarda serata di lunedì 23 agosto, a Sedriano, ha visto coinvolto un mezzo pesante e una vettura, lungo la Sp240. Inizialmente il duro impatto ha fatto scattare il codice rosso alla Centrale dell'Agenzia di emergenza ed urgenza di Areu.

Scontro con un mezzo pesante

A restare ferita nello scontro una donna di 54 anni le cui condizioni sono inizialmente apparse preoccupanti. Sul posto sono dovuti intervenire anche i Vigili del Fuoco, per aiutare i soccorrittori a liberare la vittima, e a mettere in sicurezza l'area, insieme ai Carabinieri che hanno provveduto a raccogliere gli elementi utili per la ricostruzione della dinamica, tutt'ora in corso, e a riorganizzare la viabilità.

Ferita una donna

Areu ha ritenuto di inviare, oltre ad un'ambulanza del Cvps di Arluno, amche l'elisoccorso e l'automedica. Le prime cure fornite sul posto hanno rassicurato tutti: la donna è stata portata in codice giallo all'ospedale di Legnano, per successivi accertamenti.

Un sinistro anche in via Fagnani

Poco prima un altro sinistro in via Fagnani: intorno alle 20.40, infatti, scontro tra un'automobile e una motocicletta, che ha visto avere la peggio un 55enne. Per lui ambulanza e automedica e trasporto in codice giallo all'ospedale di Niguarda. Anche in questo caso, sul posto i Carabinieri.