Scontro auto moto in tangenziale Ovest all'uscita di Settimo poco fa.

Incidente

I soccorritori sono al lavoro per aiutare un uomo ferito dopo l'incidente avvenuto con una vettura in tangenziale Ovest, all'altezza dell'uscita per Settimo Milanese sulla carreggiata in direzione Sud.

L'allarme è scattato alle 10 e 30. Sul posto un'ambulanza di Rho Soccorso per prendersi cura del ferito, un uomo di 92 anni.

Soccorsi sul posto

Ripercussioni sul traffico, fortemente rallentato nel tratto dalle necessarie operazioni di soccorso.