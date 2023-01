Scontro auto-moto: centauro in condizioni disperate

Drammatico incidente stradale ad Arconate.

Scontro auto moto sulla Sp34 ad Arconate

Il sinistro è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 4 gennaio 2023, in viale 2 Giugno, e ha visto coinvolte un'auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro, 24 anni. Dopo l'impatto infatti la moto è finita in un campo a lato strada e il giovane è stato sbalzato a terra. Scattato l'allarme, la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce azzurra di Buscate, l'automedica e l'elisoccorso. Sono intervenuti anche Vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia Locale.

Il centauro è subito apparso in condizioni disperate

Le condizioni del motociclista sono subito apparse disperate: all'arrivo dei soccorritori l'uomo era in arresto cardiocircolatorio. Al momento in cui scriviamo, i sanitari stanno tentando il tutto per tutto per salvargli la vita.