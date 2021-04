Scontro auto-moto: centauro finisce all’ospedale

Scontro auto-moto in via Magenta a Rho.

Scontro auto-moto: 54enne soccorso dall’ambulanza

Sono ancora tutte da chiarire le cause dell’incidente stradale avvenuto pochi minuti fa in via Magenta pochi metri prima della rotonda che divide Rho dalla frazione di Lucernate. Per cause ancora in corso d’accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale, una utilitaria si è scontrata con uno scooter. L’uomo in sella al motociclo è caduto rovinosamente a terra e in questi minuti è soccorso dagli operatori di Rho soccorso, intervenuti in codice rosso.

Nel tratto interessato si procede a senso unico alternato

Lo scontro ha avuto ripercussioni anche sul traffico: la circolazione su quel tratto di via Magenta infatti è alternata su un’unica corsia.