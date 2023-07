Scontro auto- moto: biker in ospedale

Incidente questa mattina lunedì 3 luglio 2023 in viale Felice Cavallotti ad Abbiategrasso.

Contusioni in varie parti del copro

Qualche minuto dopo le 8 si è verificato uno contro tra un auto e una moto. Sul posto l’agenzia per le emergenze urgenze della Regione ha inviato l’ambulanza e l’automedica in codice giallo. Sul luogo del sinistro anche la Polizia Locale di Abbiategrasso per regolare il traffico veicolare e permettere ai soccorritori d’intervenire, oltre che per effettuare i rilievi dell’incidente. Dopo lo scontro ad avere la peggio è stato il biker, un uomo di 26 anni, sempre vigile durante l’intervento dei sanitari. L’uomo ha riportato contusioni in varie parti del corpo, ma non traumi importanti; non è in pericolo di vita. Per ulteriori accertamenti è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Milano