Scontro auto-moto: arriva l'elisoccorso

Scontro auto-moto a Casorezzo, due i feriti.

Scontro tra un'auto e uno scooter

L'incidente, che ha coinvolto un'auto e uno scooter, si si è verificato alle 18.20 in viale Bertani all'incrocio con via Europa. L'impatto è stato violento e si sono registrati due feriti: il centauro 17enne e una donna di 37 che era al volante della vettura. Sul posto sono intervenute in codice rosso due ambulanze (una della Croce bianca di Sedriano e una del Comitato volontario di pronto soccorso di Arluno) e l'elisoccorso.

Sono finiti all'ospedale in codice giallo

Fortunatamente le condizioni dei feriti si sono rivelate meno gravi del previsto: entrambi sono stati trasportati all'ospedale in codice giallo, senza bisogno di ricorrere all'elicottero. A rilevare l'incidente sono stati i Carabinieri della Compagnia di Legnano.