Grande paura nella serata di ieri, martedì 11 luglio, per uno scontro tra un'automobile ed una motocicletta avvenuto all'incrocio tra via dello Stadio e via Trieste a Magenta.

Scontro auto-moto, arriva l'elisoccorso

Erano da poco passate le 19 quando i due mezzi, per cause ancora al vaglio delle Forze dell'Ordine intervenute sul posto, sono entrati a contatto.

Nei primi istanti la situazione è parsa molto grave tant'è che dopo la chiamata ai soccorsi, sul posto la centrale operativa ha inviato due ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso in codice rosso. L'elicottero è atterrato in mezzo al campo da calcio e il personale medico si è occupato delle due persone coinvolte: due uomini di 61 e 19 anni.

I trasferimenti agli ospedali Fornaroli e San Carlo

Il primo, alla guida dell'automobile, sembrerebbe non aver riportato traumi evidenti ed è stato trasferito in codice giallo all'ospedale di Magenta, mentre il secondo invece alla guida della motocicletta ha riportato traumi al torace e ad uno degli arti inferiori stato invece portato all'ospedale San Carlo di Milano con l'elisoccorso sempre in codice giallo.

Spetterà ai Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso intervenuti sul posto per rilevare il sinistro, stabilire l'esatta dinamica dello scontro.

Il giovane è intanto ricoverato al San Carlo per la frattura a una gamba.