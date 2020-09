Scontro auto-moto a Legnano: coinvolto un giovane.

Un incidente è avvenuto poco dopo le 12.30 in via Toselli a Legnano. Lo scontro tra i due mezzi ha visto coinvolto un ragazzo di 20 anni. Sul posto è presente un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano e un’automedica, oltre alla Polizia locale di Legnano. Rimane ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Il giovane, dopo avergli prestato le prime cure direttamente sul posto, è stato trasportato all’ospedale di Legnano: le sue condizioni non sono gravi

