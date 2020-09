Scontro auto-moto: 74enne in ospedale

Sconto auto-moto a Buscate.

Scontro auto-moto all’incrocio

Paura questa mattina, sabato 19 settembre 2020, per un incidente stradale che ha visto coinvolte un’auto e uno scooter. Erano le 11 quando i due mezzi – una vettura condotta da una 24enne e una Vespa in sella alla quale procedeva un 74enne – si sono scontrati all’incrocio tra viale Caduti del lavoro e via per Malvaglio. Subito sono stati allertati i Carabinieri e la Croce azzurra di Buscate, arrivata sul posto in codice giallo. Ad avere la peggio è stato il centauro, C.N., che ha rimediato ferite alla testa e alla caviglia. Fortunatamente l’uomo non ha mai perso coscienza e le sue condizioni sono apparse meno preoccupanti del previsto; tuttavia è stato trasportato per accertamenti all’ospedale di Busto Arsizio, dov’è arrivato in codice verde. Illesa la giovane che si trovava al volante: per lei, F.M., solo un grande spavento.

