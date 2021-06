Scontro alla rotonda: ferita una donna

Scontro tra due auto a Legnano.

Scontro alla rotonda tra via Jucker e via Quasimodo

E' successo poco dopo le 20.40 di oggi, mercoledì 30 giugno 2021, in via Jucker. A entrare in collisione, sul rondò all'intersezione con via Quasimodo, sono state una Daewoo Matiz e una Lancia Ypsilon. Scattato l'allarme, sul posto è stata inviata in codice giallo un'ambulanza della Sos Mozzate che ha soccorso una donna di 37 anni. Presenti anche gli uomini della Polizia di Stato, gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del fuoco. Fortunatamente l'incidente si è rivelato meno grave del previsto e l'automobilista è stata portata al Pronto soccorso dell'ospedale cittadino in codice verde.