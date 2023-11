Scontri allo stadio con spranghe e catene: feriti cinque agenti di Polizia

Violenti scontri fra tifosi mercoledì 1 novembre a Legnano fra gli ultras della squadra di calcio di casa e quelli del Piacenza: rimasti feriti cinque agenti della Polizia.

Scontri allo stadio con spranghe e catene

Partita tesa fra Legnano e Piacenza con tre diversi scontri fra ultras prima dell'inizio della partita. La Polizia di Stato di legnano con le Forze dell'Ordine ha fatto più di un briefing per coordinare i servizi di controllo con contatti anche con la Digos di Piacenza. Tre i momenti critici prima dell'inizio del match: il primo più cruento in via Rossini, poi in via XX Settembre ed infine in via Palermo.

Sono arrivati da Piacenza più di 100 ultrà: a dispetto di quanto annunciato in precedenza i piacentini non hanno raggiunto Legnano in pullman, ma con le auto. La maggior parte dei mezzi sono stati intercettati e fatti posteggiare nell'area ospiti.

Lo scontro con spranghe e catene

Alcuni piacentini ubriachi e con bottiglie in mano, hanno cercato il contatto con gli ultrà lilla ma sono stati bloccati dallo schieramento della Polizia di Stato (20 uomini addestrati del Reparto Mobile hanno fatto cordone). In quel mentre gli ultrà lilla, che si erano organizzati con largo anticipo, si sono presentati vestiti tutti uguali e con il volto travisato. Tutti erano armati con spranghe di ferro, catene con lucchetto, cinture con borchie e ombrelli ed hanno iniziato a scontrarsi con la fazione avversaria,

I 20 poliziotti hanno dovuto fronteggiare un centinaio di persone. E ci sono riusciti: tutti i coinvolti sono stati cinturati con un dispositivo davanti allo stadio. Sono rimasti feriti cinque agenti: due sono risultati più gravi rispetto agli altri (uno ha riportato una distorsione al ginocchio, l'altro ha subito un forte colpo sulla schiena). Spaccato anche uno scudo.

Il tentativo di entrare allo stadio

Non contenti gli ultras lilla hanno cercato di raggiungere l'entrata dello stadio, senza riuscirci, in quanto sono stati bloccati in via XX Settembre. I piacentini invece sono stati accompagnati dentro allo stadio.

Durante la partita sono arrivati da Milano i rinforzi: il funzionario di turno Antonio D'Urso, noto a Legnano in quanto ha diretto per diversi anni il Commissariato di via Gilardelli, ha guidato una squadra di 50 uomini e lo stadio è stato blindato.

Individuati grazie alle telecamere

I lilla sono stati tenuti sotto controllo, mentre i piacentini sono stati accompagnati in autostrada effettuando un percorso di 10 km. Con le immagini raccolte dalla scientifica tutti i coinvolti sono stati identificati. Saranno presi provvedimenti come il Daspo. Lunga la lista dei reati aggravati commessi durante una manifestazione sportiva che gli saranno contestati tra cui quello di lesioni.

Cinque gli agenti feriti, tra questi uno di Legnano, e due del reparto mobile. 32 i poliziotti che sono intervenuti nella fase iniziale raggiunta da 50 rinforzi da Milano. 100 in totale i tifosi del Piacenza presenti e 70 quelli di Legnano.