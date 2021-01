Sconto tra due auto sul Sempione FOTO

Sconto tra due auto sul Sempione al semaforo dell’incrocio con via Lainate a Rho.

Sconto tra due auto sul Sempione

Incidente tra due auto poco prima delle 15.30 di oggi, sabato 9 gennaio, lungo la Strada Statale del Sempione a Rho, al semaforo dell’incrocio con via Lainate. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due persone: un ragazzo di 21 anni e una donna di 35 anni. Sul posto due ambulanza, una di Rho Soccorso e una della Croce rossa di Lainate. Allertata anche la Polizia locale. Entrambi sono stati trasportati in codice verde in ospedale.

