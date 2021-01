Sconfigge il Covid a 104 anni: è la storia di Giuseppina, ospite della casa di riposo Colleoni di Castano Primo.

Giuseppina, 104 anni, ha sconfitto il Covid

A raccontare la storia della 104enne Giuseppina è il sindaco Giuseppe Pignatiello nella mattinata di oggi, lunedì 11 gennaio 2021. “Lei è Giuseppina, classe 1916 – ha spiegato, pubblicando la sua foto (in copertina) – Lei è il segno della speranza, anzi della certezza di quel ritorno alla normalità che tutti vogliamo con forza. Lei di forza ce ne ha messa sicuramente tanta. Tutta. Forza, tenacia, caparbietà, impegno, passione, voglia di vivere. Questi sono i sentimenti che ha fatto completamente suoi, per sconfiggere il demone di un virus che ci ha dato troppo dolore”.

La storia della 104enne

“Nel mese di novembre, Giuseppina a 104 anni è risultata positiva al secondo tampone – ha continuato il primo cittadino – Figlie e nipoti erano naturalmente molto preoccupati, ma dopo circa un mese ne è uscita, con la grinta leggera di chi nella vita ne ha viste davvero tante e grazie alle cure del Dottor Bianchi e di tutta la casa di riposo Colleoni di Castano Primo. E proprio qualche giorno fa, il 5 gennaio 2021, ha finalmente incontrato le due amate figlie Carla e Maria Antonietta nella Sala degli Abbracci. Un attimo intenso e lungo come un’eternità, un istante in cui è stato un po’ come rinascere. Grazie Signora Giuseppina, con i tuoi 104 anni e con la tua storia hai regalato un motivo in più a tutti noi per sognare e per credere che questo incubo finirà. E facendo nostra la tua tenacia, finirà presto”.

