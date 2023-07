Scomparso un giovane, scatta la mobilitazione

Non si hanno più sue notizie da poco dopo mezzanotte.

Appello urgente

Appello urgente, e conseguente mobilitazione, degli amici per trovare Mirko Raniero. E’ uscito dalla sua casa di via Ciro Menotti 19 a Lainate in pigiama e a piedi nudi nella notte a cavallo tra venerdì 7 e sabato 8 luglio. E da allora non si hanno più sue notizie. L’invito a chi lo avesse visto è di contattate immediatamente le Forze dell’ordine.