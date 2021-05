Scomparso dal 24 aprile, ritrovata l’auto

Scomparso da venti giorni, il padre si rivolge a “Chi l’ha visto?” per ritrovarlo.

Scomparso da casa il 24 aprile

E’ un giallo la vicenda che vede protagonista Riccardo Giuliani, 35 anni, tecnico manutentore di caldaie diplomato al Bernocchi di Legnano e sparito da Busto Arsizio il 24 aprile. Quel giorno l’uomo ha lasciato la propria casa, dopo il lavoro, a bordo della propria auto, una Volskwagen Tiguan bianca targata EM309KE. Da allora il suo telefono cellulare è spento: i familiari e la fidanzata, con la quale dovrebbe convolare a nozze il 29 maggio, non hanno più avuto notizie. Per questo il papà Gianni, oltre a sporgere denuncia ai Carabinieri, si è rivolto alla popolare trasmissione tv dedicata alla ricerca di persone scomparse. “Riccardo, 35 anni, vive da solo a Busto Arsizio, dove si occupa di manutenzione di caldaie – scrive “Chi l’ha visto?” – è fidanzato e a breve deve sposarsi. Dopo una giornata di lavoro si è allontanato da casa con la propria auto (una Volkswagen Tiguan di colore bianco targata EM309KE) presumibilmente intorno all’ora di cena, senza dare più notizie ai familiari. Ha con sé il portafoglio con i documenti e il cellulare che però risulta spento”. Riccardo è alto un metro e 65 e ha capelli e occhi castano scuro.

Il mistero del mancato stop a un posto di blocco dei Carabinieri

Mercoledì sera la trasmissione di Rai3, ha raccontato la sua storia: la scomparsa il giorno prima della prova del pranzo di nozze (del quale Riccardo, tre giorni prima di sparire, ha pagato la propria parte), il mancato stop a un posto di blocco dei Carabinieri di Legnano sul Sempione (alle 2.30 del 25 aprile), l’ultima telefonata con la madre (che, ricevuta la visita dei militari, ha chiamato il figlio chiedendogli come mai non si fosse arrestato all’alt impostogli sulla statale ottenendo da lui soltanto un “Non è possibile”), gli avvistamenti dell’auto l’indomani mattina a Milano e a Como, il farmaco salvavita lasciato a casa. L’ultimo segnale del telefono di Riccardo è alle 6.55 di domenica 25 aprile: a Milano, in via Varesina, aggancia quella cella. La sua auto viene ripresa da una telecamera alle 8.30 sull’autostrada Pedemontana all’altezza dell’uscita Villaguardia, a circa 40 chilometri di Milano. Quasi due ore e mezza dopo, a cinque chilometri di distanza, l’ultimo avvistamento: alle 11.14, a San Fermo della Battaglia, in provincia di Como, l’auto di Riccardo viene fotografata da una telecamera collegata con il Centro di controllo della Polizia Locale. I Carabinieri di Legnano hanno verificato che, dal giorno della scomparsa, dal suo conto corrente non sono stati fatti prelievi.

Il messaggio del papà Gianni dalle telecamere di “Chi l’ha visto?”

L’appello del papà, che trattiene a stento le lacrime, è: “Riccardo torna presto, io e la mamma ti stiamo aspettando”.

L’auto trovata a Como

Ieri, giovedì 13 maggio, è stata trovata l’auto di Riccardo Giuliani, il 35enne scomparso da Busto Arsizio lo scorso 24 aprile.

La Volkswagen Tiguan era parcheggiata in via Bontempelli, nel quartiere Sagnino di Como.

A riconoscerla è stata una telespettatrice di “Chi l’ha visto” che ha avvertito le Forze dell’ordine.

I Carabinieri l’hanno posta sotto sequestro e portata al comando provinciale di Como perché sia analizzata dalla Scientifica.

Purtroppo però di Riccardo ancora nessuna traccia.