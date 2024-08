Scoiattolo impiccato e minacce in strada

Macabro ritrovamento a Rho in via Cadorna nella mattinata di mercoledì 7 agosto, non lontano dall’ingresso del Pronto Soccorso di Rho.

Carrello della spesa

Un carrello della spesa lasciato su un marciapiede con il cadavere di uno scoiattolo (che evitiamo di mostrarvi nella fotografia) impiccato con i cordini di una mascherina.

Sempre attaccato al carrello, anche un biglietto dai toni minacciosi, non si sa appiccicato da chi.

«Tu sei un essere abominevole! Meriti la stessa fine. Mostro».

Polizia locale sul posto

L’orrenda scena è stata segnalata dai cittadini di passaggio, sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia locale di Rho.

Da chiarire i contorni dell’episodio: il gesto di un folle, una minaccia, o cos’altro?