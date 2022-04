Scivolo distrutto, poltrone tagliate e incursioni: Comune sotto attacco dei vandali

E' stato un lungo fine settimana impegnativo, quello appena trascorso, per la Polizia Locale e l’Ufficio Tecnico di Gaggiano che hanno dovuto far fronte a una serie di atti vandalici veramente pesanti.

"I teppistelli gaggianesi sono stati attivi in più punti del paese - ha affermato il sindaco Sergio Perfetti - C'è stata un'incursione all’interno del centro sportivo di Via Volta con rottura delle porte, dei lucchetti e delle reti. E' avvenuta la distruzione dello scivolo al Parco dei Giovani di Via Marianna e infine il taglio di alcune poltrone all’Auditorium". Ogni week-end ci troviamo ad affrontare i risultati della noia, della stupidaggine e del senso di impunità dei nostri figli e nipoti. I sistemi di videosorveglianza ci hanno consentito, in diverse occasioni, di individuare gli autori – ragazzini dagli 11 anni in su! – che sono stati segnalati alle forze dell’ordine e presto le rispettive famiglie saranno chiamate innanzi ai carabinieri per rispondere, anche economicamente, dei danni".