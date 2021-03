Scivola nel Naviglio e viene salavata dai Vigili del Fuoco. E’ accaduto domenica 28 febbraio, intorno alle 16 a Robecco sul Naviglio. La donna di 39 anni è caduta nel tratto compreso tra i due ponti. Si trovava con alcuni amici e si è seduta sulla sponda per consumare delle bevande appena acquistate.

Scivola nel Naviglio in asciutta: spavento per una 39enne

Per cause in fase di accertamento è scivolata è caduta su un tronco sottostante. Il canale era in asciutta, la donna si è rialzata e ha percorso alcuni metri per risalire la scala, ma si è accasciata. Scattata la chiamata ai soccorsi: sul posto una ambulanza dell’Intersos e, appunto, i pompieri di Abbiategrasso, che l’hanno assicurata su una lettiga e portata sull’ambulanza.

I soccorsi

Buone le sue condizioni, ma lamnetava dolori alla schiena, dovuti all’impatto: è finita in codice giallo all’ospedale di Legnano. Sul posto la Polizia Locale di Robecco e le Guardie del Parco che hanno disperso il folto pubblico e permesso di svolgere i soccorsi. Il tratto è di competenza del canale Villoresi, sul posto anche la prima cittadina Fortunata Barni, per sincerarsi delle condizioni della donna.