Scivola e dorme sotto l'albero: arrivano i soccorsi

Scivola, si procura un taglio in testa e si addormenta sotto l'albero: è quanto successo oggi, domenica 13 novembre 2022, a Rescaldina.

Scivola e si addormetna sotto l'albero: arrivano i soccorsi

Poco prima delle 9 di stamani, domenica 13 novembre, i soccorsi sono stati allertati in codice giallo per un uomo che era scivolato ed era rimasto a dormire sotto un albero di via Cavalieri di Vittorio Veneto a Rescaldina. Sul posto è giunta un'ambulanza della Croce rossa di Legnano in codice giallo e sono stati allertati anche i Carabinieri della Compagnia della Città del Carroccio.

L'uomo è stato portato in ospedale

L'uomo, dopo essere scivolato, si é fatto un taglio in testa ed è stato portato in codice giallo all'ospedale di Legnano.