Scivola e cade in stazione, arrivano i soccorsi SIRENE DI NOTTE

Scivola e cade in stazione a Magenta, una donna finita in ospedale.

Le sirene dell’ambulanza si sono sentite ieri sera, intorno alle 20.30, in stazione a Magenta. E’ qui che una donna di 59 anni, ha perso l’equilibrio ed è finita a terra. Chi ha assitito alla scena, l’ha subito soccorsa. Per lei si è reso necessario chiamare il 118. In pochi istanti sul posto è arrivata l’ambulanza dell’Azzurra Abbiategrasso che le ha prestato le prime cure. La 59enne è stata poi condotta, in codice verde, all’ospedale cittadino.

