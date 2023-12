Sciacalli della solidarietà in azione

Siamo nel periodo natalizio, ma insieme a regali e pensieri per gli altri, entrano in azione gli sciacalli della solidarietà.

L'ultima segnalazione arriva da Settimo Milanese, con alcuni cittadini che hanno segnalato all'amministrazione comunale di aver ricevuto una telefonata per una presunta raccolta fondi a nome del Comune. Un'iniziativa assolutamente falsa, una truffa, con l'obiettivo di sfruttare il buon cuore di tanti cittadini per accaparrarsi del denaro.

La stessa amministrazione comunale ha dovuto chiarire con un messaggio sui propri canali social:

Alcuni cittadini hanno segnalato di essere stati contattati telefonicamente da un individuo che si è presentato come “del Comune di Settimo Milanese”. Questa persona ha dichiarato l'avvio di una raccolta fondi porta a porta per sostenere le famiglie bisognose, prendendo appuntamento per il ritiro del denaro a domicilio. IMPORTANTE: Si tratta di un tentativo di TRUFFA. Il Comune di Settimo Milanese non effettua raccolte fondi per le famiglie bisognose in questo modo. Nel caso in cui riceviate una simile chiamata, vi preghiamo di contattare immediatamente i Carabinieri della nostra stazione, al numero 02.3284756, per segnalare l'accaduto.