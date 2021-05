Schianto tra un’auto e una moto vicino al comune

Schianto tra un’auto e una moto a San Vittore Olona.

Schianto auto-moto in via Mentana

Paura per un centauro che poco fa è rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Mentana all’altezza della banca. Il giovane, 26 anni, era in sella alla sua moto quando, per cause in corso di accertamento, è entrato in collisione con una Lancia Y. Allertati i soccorsi, sul posto sono intervenute tempestivamente un’ambulanza della Croce rossa di Legnano (inviata sul posto in codice rosso) e l’automedica. Ad avere la peggio è stato ovviamente il motociclista, al quale i sanitari hanno prestato le prime cure sul posto. Fortunatamente le sue condizioni si sono rivelate meno preoccupanti del previsto: il 26enne infatti, che è sempre stato cosciente e collaborativo, è stato trasportato in ospedale in codice verde. A occuparsi dei rilievi del caso sono stati gli agenti della Polizia Locale cittadina.